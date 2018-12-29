Коболев рассказал, что ожидает украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В случае запуска газопровода "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" приведет к полной остановке транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и потребует демонтажа "трубы". Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

"Если будет "Северный поток" и "Турецкий поток", то будет не 10-15 млрд (кубометров газа транзита в год, которые были гарантированы Украины в случае введения в действие "Северного потока-2"- ред.), а будет 0. Плохой сценарий. Большую часть ГТС надо будет просто демонтировать", - отметил чиновник.

По его словам, противодействовать этому можно с помощью международного давления на РФ и блокировки строительства "Северного потока-2", а также с помощью санкций. Кроме того, повлиять на действия РФ, по мнению главы "Нафтогаза" могут судебные дела в арбитражном суде. По оценке чиновника, вероятность завершения строительства "Северного потока-2" составляет 60 на 40.

При этом он добавил, что транзит российского газа дает Украине прибыль в размере 3% ВВП.

Напомним, судно Pioneering Spirit приступило к заключению газопровода "Северный поток-2" в Финляндии. Реализация проекта идет по графику, уже заключено около 370 км газопровода .



