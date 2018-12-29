В Грузии суд арестовал за угрозы кандидату в президенты участника войны в Украине

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Тбилисский городской суд заочно избрал заключение на время следствия Георгию Руситашвили, обвиняемому в угрозах в адрес новоизбранному президенту Грузии Саломе Зурабишвили и членов ее семьи в предвыборный период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии, передает УНН.

В тоже время грузинские СМИ сообщают, что по информации правоохранительных органов страны Георгий Руситашвили в данный момент находится в Украине и является участником военизированного формирования.

Георгий Руситашвили обвиняется в том, что якобы незадолго до второго тура президентских выборов отправлял смс и звуковые сообщения Саломе Зурабишвили, ее сыну и дочери, с угрозами в их адрес. Сообщения якобы содержат нецензурную брань и заявления о том, что Зурабишвили будет застрелена в голову.

12 ноября, МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям “угроза” и “самовольное проникновение в компьютерную систему”. Следствие пришло к выводу, что автором угроз является Георгий Руситашвили.

“От Кетеван и Теймураза Горджестани (дети Зурабишвили - ред.) были запрошены как короткие текстовые сообщения, которые посылал Георгий Руситашвили, так и голосовые сообщения, которые он послал Теймуразу Горджестани... В них он угрожает лишением жизни членам его семьи, в том числе и его матери”, — сказала прокурор дела Мариам Гогрелиани в интервью телекомпании “Рустави 2”.

Адвокат Нино Мчедлишвили, представляющая интересы Руситашвили, считает, что в сообщениях нет признаков угрозы. По ее словам, никто не стал бы всерьез воспринимать такие послания, а тем более бояться их. На данный момент против Руситашвили уголовное дело возбуждено по статье “угроза”, что наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов или исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии подозревают задержанных украинцев в попытке устроить провокации



