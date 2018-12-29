Вступление в ЕС поддерживают почти 60% украинцев – исследование

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сегодня 58,3% украинцев проголосовали бы за вступление в Евросоюз на референдуме. Соответствующие данные исследований были опубликованы Центром социальных и маркетинговых исследований Socis, передает УНН.

На вопрос, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в ЕС, как бы вы проголосовали, 58,3% украинцев ответили "за", 21,5% отдали бы свой голос против, а 8,1% не принимали бы участие в референдуме.

В то же время 45,5% респондентов поддержали идею вступления Украины в НАТО, против проголосовали бы 29,4%, а 8,5% не голосовали бы.

Традиционно самая высокая поддержка идеи вступления в ЕС наблюдается на западе страны (80%), самая низкая – на востоке и Донбассе (34,3%). За НАТО – 16,1% и 67,6% соответственно.

Отмечается, что исследование было проведено 8-18 декабря 2018 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 2 тысяч респондентов.

Как сообщал УНН, за 9 месяцев 2018 года Украина выполнила только половину задач Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Напомним, по данным социсследования, 46% опрошенных украинцв считают вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.