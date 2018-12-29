МВД готово гарантировать безопасность всем кандидатам в президенты

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает о готовности обеспечить полицейскую охрану кандидатов в президенты во время избирательной кампании - для их безопасности, а не с целью слежения за ними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы готовы взять на себя охрану основных кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем другие цели и задачи! Если обратятся - мы сработаем честно", - заявил министр внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, полицейская охрана может быть предоставлена каждому кандидату по желанию, чтобы предотвратить или не допустить обострения конфликтных ситуаций.



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"Но это не значит, что рядом с кандидатом будет топтаться дядя с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в частности, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости", - пояснил Арсен Аваков.

Арсен Аваков также рассказал, что МВД располагает оперативной информацией относительно групп людей, которые сопровождают кандидатов в поездках по регионам.



"Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Посмотрим состав преступления - вмешаемся. Пока же во всех этих предварительных политических играх нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие пределы безопасности и законности", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНН, НАПК утвердило порядок контроля за финансированием предвыборной агитации кандидатов на пост Президента.