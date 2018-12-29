Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 17:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
МИД о российской стене в Крыму ничтожные попытки легализовать оккупацию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

Рабинович: чтобы в Украине был мир, нужно начать диалог и прекратить пропаганду войны

Рабинович: чтобы в Украине был мир, нужно начать диалог и прекратить пропаганду войны

Вадим Рабинович

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Для того чтобы установить мир в стране и вернуть временно неподконтрольные территории Донбасса, Украина должна прекратить пропаганду войны и назначить в ОРДЛО временного военного губернатора. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" в эфире одного из телеканалов, передает УНН. 

По словам Рабиновича, мир на Донбассе нельзя установить без диалога с Россией. И только у возглавляемой им платформы есть возможность напрямую разговаривать с РФ.

"У нас есть возможность с ними разговаривать, а у наших конкурентов – нет. Кто может установить мир без переговоров с Россией? Никто. Те, кто говорят о мире в Украине, не говорят о том, как они будут его внедрять. А мы знаем, как: нужно начать диалог. Нужно сесть за стол и обсудить то, как мы будем выходить из сложившейся ситуации", – заявил политик.

Он добавил, что сейчас не имеет значения, кто был прав, а кто виноват. Важно, по мнению Рабиновича, то, как Украина будет добиваться мира на Донбассе. И у "Оппозиционной платформы – За життя" есть пошаговый план достижения мира на востоке страны.

"Могу поделиться нашими планами. Первое, что нужно сделать: остановить пропаганду войны и разжигание ненависти. Второе: ввести временное украинское, подчеркиваю, управление на территориях "ЛДНР". Я считаю, что президент Украины должен назначить там временного военного губернатора – сроком на два года", – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что данная кандидатура должна быть назначена по согласованию со всеми сторонами конфликта. Дальнейшие шаги касаются отвода вооружений и внедрения полицейской миссии на территориях, которые сейчас неподконтрольны правительству Украины.

"Также нужно убрать тяжелое вооружение, ввести совместную полицейскую миссию, чтобы эти полицейские носили только легкое оружие. Так мы вернем Донбасс, сохраним территорию, и туда вернутся люди, придет бизнес. Это наша земля, и мы должны ее вернуть", – подытожил народный депутат.

Источник: УНН
Теги: Украина, политика, мир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.