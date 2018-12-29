Рабинович: чтобы в Украине был мир, нужно начать диалог и прекратить пропаганду войны

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Для того чтобы установить мир в стране и вернуть временно неподконтрольные территории Донбасса, Украина должна прекратить пропаганду войны и назначить в ОРДЛО временного военного губернатора. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

По словам Рабиновича, мир на Донбассе нельзя установить без диалога с Россией. И только у возглавляемой им платформы есть возможность напрямую разговаривать с РФ.



"У нас есть возможность с ними разговаривать, а у наших конкурентов – нет. Кто может установить мир без переговоров с Россией? Никто. Те, кто говорят о мире в Украине, не говорят о том, как они будут его внедрять. А мы знаем, как: нужно начать диалог. Нужно сесть за стол и обсудить то, как мы будем выходить из сложившейся ситуации", – заявил политик.



Он добавил, что сейчас не имеет значения, кто был прав, а кто виноват. Важно, по мнению Рабиновича, то, как Украина будет добиваться мира на Донбассе. И у "Оппозиционной платформы – За життя" есть пошаговый план достижения мира на востоке страны.



"Могу поделиться нашими планами. Первое, что нужно сделать: остановить пропаганду войны и разжигание ненависти. Второе: ввести временное украинское, подчеркиваю, управление на территориях "ЛДНР". Я считаю, что президент Украины должен назначить там временного военного губернатора – сроком на два года", – подчеркнул парламентарий.



Он также отметил, что данная кандидатура должна быть назначена по согласованию со всеми сторонами конфликта. Дальнейшие шаги касаются отвода вооружений и внедрения полицейской миссии на территориях, которые сейчас неподконтрольны правительству Украины.



"Также нужно убрать тяжелое вооружение, ввести совместную полицейскую миссию, чтобы эти полицейские носили только легкое оружие. Так мы вернем Донбасс, сохраним территорию, и туда вернутся люди, придет бизнес. Это наша земля, и мы должны ее вернуть", – подытожил народный депутат.