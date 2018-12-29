В МИД Польши рассказали, как новый посол в Украине изменит отношения сторон

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В МИД Польши заявили, что кандидатура заместителя главы Министерства иностранных дел Бартоша Сичоки для посла в Киеве подчеркивает важность отношений Польши с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой Fakty.interia.pl

"Кандидатура заместителя главы Министерства иностранных дел Бартоша Сичоки для посла в Киеве подчеркивает важность наших отношений с Украиной; намерением изменить эту позицию (заменить бывшего посла Польши в Украине - ред.) является улучшение отношений и поиск путей решения таких проблем, как запрет эксгумации", - сказал Яцек Чапутович, глава МИД Польши.



По словам Чапутовича, тот факт, что Польша будет представлена ​​в Украине нынешним заместителем министра иностранных дел "подчеркивает важность наших отношений".



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Глава Министерства иностранных дел также подчеркнул, что Сичоки является "профессионалом, который контролирует Министерство иностранных дел Министерства восточных дел и хорошо знает украинские дела".



Как сообщал УНН, Украина ожидает изменения Польшей закона с "антибандеровской" нормой.





