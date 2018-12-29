С 1 января 2019 денежное обеспечение военнослужащих ВСУ будет увеличено - Полторак

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С 1 января 2019 денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет увеличено. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает УНН.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому, мы с 1 января 2019 повышаем денежное обеспечение военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - сказал Полторак.

В 2019 году командир бригады, ранее получал 17-18 тыс. грн, будет получать почти 26 тысяч гривен. Командир батальона, вместо 14 будет получать 19 - 23 тысячи гривен, а денежное довольствие командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12, которые ему начисляются по состоянию на сейчас.

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Степан Полторак привел пример, как возросло денежное содержание украинских воинов за последние несколько лет. Так, по словам министра, в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляла лишь 600 гривен, тогда как в текущем, 2018 году эта сумма насчитывает уже более 7 тысяч.

"Денежное содержание украинских военнослужащих стабильно растет, и в следующем, 2019 году военнослужащие военной службы по контракту будут получать больше десяти тысяч гривен", - подчеркнул Степан Полторак.

Он добавил, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил составит более 20 тысяч гривен.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим, а также предусмотреть средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.



