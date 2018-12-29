Авто с номерами "Д/ЛНР" свободно ездят по Минску – посол

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобили с номерами непризнанных "Донецкой и Луганской народных республик" свободно ездят по Минску, тогда как белорусов пугают "Украиной". Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью белорусскому изданию "Свободные новости – плюс", передает УНН.

"Когда я вижу на улицах Минска машины с номерами так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", у меня возникает очень простой вопрос: вы контролируете, кто к вам въезжает или нет? Эти номера запрещены, такой регистрации официально нет. Номера квазиреспублик не признаны никем, но машины с такими номерами ездят по Минску. Как их пустили в Беларусь белорусские пограничники?" – подчеркнул посол.

По его словам, "хотите, чтобы было как в Украине" – очень распространенная фраза в Беларуси. Кроме того, часто в местной прессе появляются публикации о том, что через границу с Украиной в страну незаконно проникает оружие.

"Надо бояться не нас, а тех, кто спровоцировал войну в Украине и чья пропаганда, к сожалению, негативно влияет на восприятие белорусами того, что происходит в Украине", – отметил Кизим.

Как сообщал УНН, православным верующим Беларуси запретили участвовать в богослужениях новой Православной церкви Украины.

Напомним, Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и работают над формированием общего правового пространства Союзного государства.