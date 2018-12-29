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За время работы ТКГ было обменено более тысячи человек – посол

За время работы ТКГ было обменено более тысячи человек – посол

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Трехсторонняя контактная группа позволяет сдерживать разрастание конфликта на Донбассе и способствует решению многих гуманитарных проблем, в том числе и обмену пленными. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью белорусскому изданию "Свободные новости – плюс", передает УНН.

"Нормандским (Германия, Франция, Россия, Украина) форматом определено создание Трехсторонней контактной группы — ОБСЕ, Россия и Украина… Прежде всего, наличие группы сдерживает разрастание конфликта. Потери сейчас несравнимы с теми, которые были раньше. Формат работы группы также позволяет с помощью наблюдателей ОБСЕ знать, что там происходит на самом деле", – отметил посол.

По его словам, кроме того, группа позволяет решать множество инфраструктурных, бытовых вопросов – от получения пенсий, оплаты электроэнергии, разминирования коммуникаций до обмена задержанными.

"За время работы контактной группы было обменено больше тысячи человек", – отметил посол.

При этом посол подчеркнул, что "все ключи" от решения конфликта Украины и России находятся в Москве.

"Никто уже не верит, что он (конфликт – ред.) исключительно украинский и носит внутренний характер, что речь идет о гражданской войне на Донбассе", – подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в ОБСЄ заявили, что из-за недостаточной политической воли сторон минский процесс работает несовершенно.

Напомним, ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, конфликт, посол, обмен
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