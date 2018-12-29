В РФ подсчитали стоимость нового запрета на ввоз товаров для Украины

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Объем украинской продукции, подпавшей под введенные РФ дополнительные санкции, оценивается в 2018 году в сумму около 510 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около 510 млн долларов", - говорится в сообщении Министерства.



Пресс-служба сообщила, что общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил 4,912 млрд долларов.



"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2017 год составил 468,9 млн долларов", - добавили в Минэкономразвития РФ.



Напомним, Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и других товаров. В перечень внесены свыше 50 видов продукции.