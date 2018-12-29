На первом этапе становления ПЦУ будет иметь статус митрополии - Епифаний

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Предоставление Православной церкви Украины патриаршего статуса пока неактуально, но со временем это обязательно произойдет. Такое убеждение выразил предстоятель независимой поместной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Конечно, на первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь статус митрополии. Это тоже как некое условие, через которое прошли все другие православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриаршего статуса", - сказал митрополит.

Как сообщал УНН, процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.



Напомним, до момента получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.



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