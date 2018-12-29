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Епифаний и глава УГКЦ разработают план дальнейшего сотрудничества

Епифаний и глава УГКЦ разработают план дальнейшего сотрудничества

Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав недавно провели встречу, на которой договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в различных сферах. Об этом сообщил предстоятель независимой Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Мы очертили определенный путь нашего будущего сотрудничества и в дальнейшем будем искать те точки соприкосновения, которые будут нас объединять. Это — в сфере духовного образования, в других сферах нашего бытия. Будут созданы соответствующие комиссии со стороны нашей православной церкви и со стороны греко-католической церкви, и вместе выработаем дорожную карту дальнейшего сотрудничества”, — заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

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Он добавил, что ранее УГКЦ и УПЦ КП всегда имели общие цели — работать над строительством и развитием украинского государства, и сейчас это является неизменным стремлением обеих церквей.

Напомним, процедура передачи Томосу об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января. В частности, сообщалось, что в ПЦУ до момента получения Томоса от Константинополя — никаких кардинальных изменений не будет.

Источник: УНН
Теги: церковь, Епифаний
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