Транстихоокеанском партнерство вступило в силу

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Договор о Транстихоокеанском партнерство (ТТП), в котором принимают участие 11 стран официально вступил в силу вечером в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Ранее его ратифицировали первые шесть государств — Япония, Мексика, Сингапур, Новая Зеландия, Канада и Австралия.

Вьетнам завершил эту процедуру чуть позже, и там документ начнет действовать с 14 января следующего года. Еще четыре страны, входящие в объединение — Бруней, Малайзия, Перу и Чили, — пока не выполнили эту задачу. Для них документ вступит в силу через 60 дней после ратификации.

Соглашение, подписанное в марте после выхода США из ТТП, предусматривает отмену или существенное снижение пошлин и других барьеров на пути движения товаров, капиталов и технологий внутри объединения, а также ставит перед собой цель улучшить условия для инвесторов и повысить меры по защите интеллектуальной собственности.

Доля ТТП составляет примерно 13% мирового ВВП. В рамках заключенного соглашения его участники отменят или снизят более 90% ныне действующих пошлин, что приведет к снижению конечных цен для потребителей. Ряд мероприятий будет реализован непосредственно после вступления документа в силу, другие планируется осуществить в течение ближайших лет.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп в своем микроблоге заявил, что членство во Всемирной торговой организации и транстихоокеанский партнерстве невыгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и более выгодными формами торгового партнерства.

После выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения о Транстихоокеанское партнёрство 11 стран-участниц партнерства подписали новую версию договора под названием CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership), что означает соглашение о всеобъемлющее и углубленное Транстихоокеанском партнерстве.

Как сообщал УНН, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии и предусматривала создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с населением около 800 миллионов человек. Президент США Дональд Трамп в январе 2017 подписал указ о выходе Соединенных Штатов Америки с ТТП. Это было одним из его предвыборных обещаний. После выхода США из Договора о Транстихоокеанском партнерство остальные 11 стран-участниц продолжили переговоры.