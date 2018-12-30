В Израиле за 2018 задержано 6489 палестинцев

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Силы безопасности Израиля с начала 2018 года в результате рейдов и операций на оккупированных землях Палестины задержали 6489 человек, в том числе 1063 ребенка и подростков, а также 140 женщин. Об этом говорится в отчете Организации освобождения Палестины, передает УНН.

В частности добавляется, что в числе задержанных находятся шесть депутатов и 38 журналистов.

Палестинцев содержат в 22 тюрьмах и изоляторах Израиля.

В докладе отмечается, что число осужденных палестинцев, отбывающих тюремный срок в израильских тюрьмах, достигает шести тысяч человек, из которых 34 больные онкологическими заболеваниями. Из числа палестинских заключенных - 250 подростки, 54 женщины.

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Напомним, Палестина отказывается от признания Государства Израиль прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество. Такое решение было принято в Рамалле на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал в понедельник мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить агрессию Израиля.