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Сегодня день рождения одного из военнопленных моряков

Сегодня день рождения одного из военнопленных моряков

Владислав Костишин

КИЕВ. 30 декабря. УНН. 30 декабря - день рождения Владислава Костишина - одного из 24 военнопленных украинских моряков, которых 25 ноября захватила Россия, после нападения на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Свой День рождения защитник Украины, к сожалению, проведет в плену. Он отстаивает национальные интересы своего Народа, своего государства. Желаем Владиславу здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой. Мы вместе делаем все возможное, чтобы момент встречи на родной земле наступил быстрее ", - говорится в поздравлении.

Владсилав Костышин родом из Христиновки Черкасской области, сегодня ему исполняется 24 года.

Это уже не первый из пленных моряков, кто встретил свой день рождения в плену.

Напомним, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами у Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.

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Источник: УНН
Теги: моряки
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