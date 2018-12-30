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Санкции с России не снимут - посол США в Украине

Санкции с России не снимут - посол США в Украине

Мари Йованович

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Санкции Соединенных Штатов Америки, которые были введены против России в связи с военной агрессией на Донбассе и оккупацией Крыму, не снимут, пока Россия не уберет свои войска с востока Украины и не вернет Крым. Об этом журналу "Новое время" сообщила посол США в Украине Мари Йованович, передает УНН.

"Позиция США принципиальная: мы призываем Россию выполнить минские соглашения и завершить конфликт. Наши санкции, связанные с донбасским конфликтом, останутся в силе до того момента, пока Россия не выведет с Донбасса свои войска. Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала Йованович.

Кроме этого она напомнила, что Россия должна освободить всех незаконно задержанных украинский.

"Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряка, а также других незаконно задержанных украинцев", - отметила Йованович.

Как сообщал УНН, Минфин США расширил санкции против России.

Источник: УНН
Теги: санкции
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