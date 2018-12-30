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Полторак пообещал, что большая часть вооружения в армии будет отечественного производства

Полторак пообещал, что большая часть вооружения в армии будет отечественного производства

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Для Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будет закупаться вооружение отечественного производства. В перспективе планируется разработка новых образцов оружия. Об этом сегодня во время  рабочей поездки во Львовскую область сказал министр обороны Украины Степан Полторак, во время общения с личным составом 184-го учебного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр рассказал военным о тех изменениях, которые произошли в денежном, социальном, правовом обеспечении, в частности о возможности поднайма жилья и получения за это компенсации. И о перспективах развития Вооруженных Сил Украины на 2019 год.

Отдельно он остановился на вопросе государственного оборонного заказа.

"Хотел бы отметить, что государственный оборонный заказ, который мы приняли на Совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой", - подчеркнул Министр обороны.

Как подчеркнул Степан Полторак, "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, который позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну".

Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - акцентировал Степан Полторак.

Источник: УНН
Теги: вооружение, Степан Полторак
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