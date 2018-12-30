Украинский моряк, встретивший день рождения в плену, беспокоится о зачете в институте

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Военнопленный украинский моряк Владислав Костышин, которому сегодня исполняется 24 года, больше всего беспокоился о том, что ему не поставят зачет в институте, поскольку он пропустил практику. Об этом сообщает координатор команды адвокатов военнопленных украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Больше всего Владислав беспокоился, что ему не поставят зачёт в институте из-за сорванной практики.

Владислав интересуется боксом и даже любительски занимается им сам. Даже просил своего адвоката из нашей команды защиты военнопленных Oleg Eliseev сообщать ему о ходе боксерских поединков, которые проходят в настоящее время", - написал Полозов.

Он также сообщил, что Костышин держится молодцом.

"В Лефортово военнопленный Владислав Костышин держится молодцом. Он знает, что вся Украина и весь мир борется за его свободу и свободу его товарищей. И это даёт ему надежду и силы", - отметил Полозов.

Как сообщал УНН, сегодня день рождения военнопленного украинского моряка Владислава Костышина.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.