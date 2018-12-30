Путин направил новогодние поздравления всем, кроме президентов Украины и Грузии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российский президент Владимир Путин в воскресенье, 30 декабря, направил новогодние поздравления лидерам почти 40 государств и ряду руководителей международных организации, не поздравив при этом президентов Украины и Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Российского Кремля.

Глава РФ отправил поздравления с Новым Годом президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Беларуси Александру Лукашенко, председателю КНР Си Цзиньпиню, сирийскому лидеру Башару Асаду, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреша и другим.

Однако в списке адресатов новогодних писем, опубликованном пресс-службой Кремля, не оказалось президента Украины Петра Порошенко и его грузинской коллеги Саломе Зурабишвили.

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В то же время, в новогоднем письме американскому лидеру Дональду Трампу Путин написал, что Москва готова к диалогу. Президент РФ отметил, что отношения с США является неотъемлемым фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

Напомним, между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не произойдет ни одной встречи, пока Россия удерживает украинские корабли и моряков, захваченных у Крыма.

Как сообщал УНН, Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум о создании межведомственной платформы для обмена опытом по интеграции территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ.