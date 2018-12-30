Канцлер Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за постепенную отмену антироссийских санкций в случае прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, передает УНН.

“Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, связать постепенное снятие санкций именно с прогрессом на востоке Украины”, — сказал Курц.

По его мнению, первым шагом может стать установление “настоящего перемирия” на Донбассе. “За последние месяцы было слишком мало движения”, — отметил канцлер.

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Одновременно Курц подчеркнул, что и украинское правительство должно внести свой вклад в мирный процесс.

“И Киев должен чувствовать серьезный интерес в прогрессе”, — отметил он.

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Напомним, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский вручил Орден дружбы председателю правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнеру Зеле.

Как сообщал УНН, Президент РФ Владимир Путин 18 августа посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.