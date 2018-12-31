Умер экс-глава МИД Аргентины, находился под следствием

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший министр иностранных дел Аргентины Эктор Тимерман умер от рака в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в воскресенье его брат Хавьер Тимерман, передает УНН.

"Мой брат, моя родственная душа, спасибо тебе за все, что ты сделал для меня. - написал он в Twitter. - Я буду скучать по тебе сильнее, чем ты можешь представить".

Свои соболезнования в связи с кончиной экс-министра среди прочих выразил президент Боливии Эво Моралес.

"Наши соболезнования и скорбь в связи с кончиной экс-главы МИД Аргентины Эктора Тимермана, измученного болезнью и преследуемого политически и судебно", - написал он в Twitter.

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В января 2015 года аргентинский прокурор Альберто Нисман выдвинул против экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер и Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе. Как утверждал прокурор, бывшее правительство вело переговоры с Тегераном о выгодном для Аргентины торговом соглашении, одним из условий заключения которого было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Буэнос-Айресом в связи с причастностью к взрыву, унесшему жизни 85 человек.

В декабре 2017 года аргентинский судья Кладуио Бонадио постановил поместить бывшего главу МИД под домашний арест. Однако в январе этого года решение было отменено из "гуманитарных соображений", и Тимерману, несколько лет страдавшему от рака, разрешили выехать в США для лечения.

Напомним, экс-президента Кристину Киршнер будут судить в Федеральном суде Аргентины по обвинению в коррупции на сумму в десятки миллионов долларов США.