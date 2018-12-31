Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим - Нетаньяху

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил израильской делегации, что перенос посольства страны в Иерусалим является вопросом времени. Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил на встрече с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

“Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет”, — цитирует Нетаньяху агентство Reuters.

В пятницу Нетаньяху прибыл в Бразилию, чтобы посетить церемонию инаугурации Болсонару, и провел с будущим главой государства двустороннюю встречу. Ожидалось, что центральной темой этих переговоров станет перенос посольства южноамериканской республики в Иерусалим — избранный президент Бразилии дал соответствующее обещание во время своей предвыборной кампании. Однако официальных сообщений на эту тему опубликовано не было.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город из Тель-Авива своего посольства в еврейском государстве.

Напомним, Президент США Дональд Трамп не приедет на инаугурацию нового бразильского президента Жаира Болсонару, которого прозвали “Трампом из тропиков”.