Украина подаст заявление в ЕСПЧ с требованием освободить пленных моряков

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина 7 января подаст полноценную между государственной заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения Россией захваченных украинских моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра юстиции Ивана Лищину.

“Нужно подать заявление до 7-го, вот 7 января и подадим. Заявление касается выполнения или невыполнения обязанностей, в соответствии с Европейской конвенцией. То есть, придерживается Россия правам человека, которые предусмотрены в конвенции. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков”, — сообщил Лищина.

Как пояснил министр, положительным решением от ЕСПЧ будет освобождение пленных моряков.

“Если решение будет в пользу Украины, формой исполнения решения будет освобождение моряков. Но я не знаю, напишет Европейский суд прямо в решении, что в качестве отдельных мероприятий индивидуального характера освободить их непосредственно. Мы будем это требовать, но насколько это возможно на практике? До сих пор таких случаев еще не было, чтобы суд так прямо писал. Но мы надеемся”, — добавил Лищина.

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Как сообщал УНН, Украина должна подать полноценную межгосударственное заявление против России в Европейский суд по правам человека о нарушении прав задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков до 7 января 2019 года.

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины