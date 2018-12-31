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Украинцы призвали чиновников говорить не "в России", а "на России"

Украинцы призвали чиновников говорить не "в России", а "на России"

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинцы предложили обязать, в частности, всех представителей власти и государственные СМИ в устном общении изменить словосочетание "в России" на словосочетание "на России" с ударением на первый слог. Соответствующая петиция №22 / 049431-эп была размещена на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"В выступлениях всех официальных лиц РФ можно слышать использование словосочетания "на Украине", демонстрирующее пренебрежительное отношение к нашей стране и к каждому жителю в отдельности. Итак кроме пренебрежения, это еще является элементом информационной войны где мы также должны ответишь зеркальными методами", - говорится в обращении.

Петиция была создана 29 декабря и имеет 19 из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 89 дней.

Как сообщал УНН, украинцы предложили восстановить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, петиция, Петр Порошенко
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