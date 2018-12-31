КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2018 году Украина, наконец, обновила Центральную избирательную комиссию, впервые жила в условиях военного положения и создала единую Православную Церковь Украины. УНН составило свой ТОП-5 главных событий 2018 года.

1. Объединительный собор и создание Православной Церкви Украины

11 октября Синод Вселенского Патриархата в Константинополе отменил постановление 1686 года, которым киевская митрополия подчинялась Московскому патриархату, а также снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. Это дало возможность Украине начать процесс объединения православных церквей и создания единой и независимой от Москвы Православной Церкви Украины.

В конце ноября состоялось еще одно заседание синода Вселенского Патриархата, на котором был утвержден проект устава Украинской церкви. А 15 декабря в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, на котором был избран председатель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний. Сам Томос Украина должна получить 6 января 2019 года, а ПЦУ станет одной из крупнейших православных церквей в мире.

2. Военное положение без ограничений

Нападение россиян на украинсие корабли в Керченском проливе и захват в плен 24 украинских моряков, которое состоялось 25 ноября, привело к срочному заседанию Совета национальной безопасности и обороны Украины. На следующий день на внеочередное заседание собралась Верховная Рада. На обоих заседаниях обсуждали вопрос введения в действие военного положения.

26 ноября на территории 10 областей Украины ввели военное положение сроком на 30 дней. Как тогда сообщали первые лица государства, оно было нужно для того, чтобы иметь возможность перевести страну в режим военной готовности, ведь Россия готовила широкомасштабное наступление. Президент Украины Петр Порошенко лично уверял, что никаких ущемлений прав и свобод граждан Украины не будет.

Первый в истории независимой Украины период жизни в условиях военного положения прекратился в 14:00 26 декабря. У Президента отчитались, что военное положение не повлияло ни на людей, ни на экономику. Зато удалось осуществить передислокацию украинских войск, а военные части доукомлектовали необходимой военной техникой. Кроме этого, по словам Порошенко, в областях, где было введено военное положение, зафиксировано на 26% меньше преступлений, чем обычно.

"Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И возможно, я буду откровенен, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение. Но и за этот месяц в условиях военной тревоги для укрепления обороноспособности мы сделали немало", - сказал Порошенко по завершению действия военного положения.

3. Четырехлетняя эпопея с ЦИК

20 сентября Верховная Рада утвердила новый список членов Центральной избирательной комиссии. Этому предшествовало 4 года проволочек и постоянных переговоров между основными политическими игроками.

Дело в том, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще в июне 2014 года. Однако на носу были внеочередные парламентские выборы, поэтому изменить состав главного избирательного органа страны не успели. После выборов начался длительный процесс изменения состава ЦИК. В июне 2016 года Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначение на их место 11 новых кандидатур, однако в Верховной Раде не было достаточного количества голосов народных депутатов, чтобы утвердить этот перечень. Процесс затянулся.

5 февраля 2018 года Порошенко подал в Верховную Раду новый список с 14 фамилиями, большинство из которых были представителями Блока Петра Порошенко. Представителя "Оппозиционного блока" в списке не было. Пикантности ситуации добавляло то, что свободных мест было всего 13, то есть кто-то из списка мог не стать новым членом высшего избирательного органа Украины. Долгое время вопрос не выносился на голосование: депутаты не хотели передавать почти единоличный контроль за ЦИК на Банковую.

В конце концов, политики нашли компромисс: 18 сентября Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек, а через два дня уволила предыдущий состав, и назначила новый. Таким образом сейчас в ЦИК 16 членов (14 новых из списка и двое, у которых еще не истек срок полномочий - Екатерина Махницкая, квота "Свободы" и Олег Диденко, "Удар"). Вакантным 17-е место остается для представителя "Оппозиционного блока", который отказался подавать свою кандидатуру.

4. Кадровые политические изменения

В этом году Украина получила двух новых министров и избавилась двух старых, несмотря на это без полноценного руководителя до сих пор остаются три ведомства.

7 июня Верховная Рада Украины уволила с должности министра финансов Александра Данилюка. Перед этим между Данилюком и премьер-министром Украины Владимиром Гройсман возник конфликт относительно назначения заместителя министра финансов, который вылился в публичную плоскость. Данилюк даже написал письмо послам Большой семерки, в котором пожаловался на Гройсмана.

После увольнения Данилюка, Минфин полгода оставался без полноправного руководителя и только 22 ноября Рада назначила на должность министра финансов Оксану Маркарову, которая до этого исполняла обязанности главы Минфина. В этот же день депутаты назначили министра по делам ветеранов: им стала народный депутат Украины Ирина Фриз. Кроме назначений, тогда парламент, наконец, освободил министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, который написал заявление об отставке еще в мае 2017 года, правда на его место так никого и не назначили. Таким образом сейчас в Украине есть три министерства, у которых нет руководителей: Министрество здравоохранения имеет исполняющую обязанности министра Ульяну Супрун, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины - и.о. министра Максима Мартынюка, Министерство информационной политики - первого заместителя министра Эмине Джапарову (министр Юрий Стець подал в отставку в мае 2017 года, однако его заявление еще не рассмотрено).

В этом году в Украине изменилась Уполномоченный Верховной Рады по правам человека: вместо Валерии Лутковской должность заняла нардеп от "Народного Фронта" Людмила Денисова.

В 2018 году доукомплектовался и состав аудиторов НАБУ. 7 июня Верховная Рада избрала аудитором правоведа Владимира Василенко, а 20 июня со своей кандидатурой определился Президент Украины Петр Порошенко - им стал стал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Правда уже в декабре Жебривский подал заявление о сложении с себя полномочий аудитора НАБУ. Кабмин со своим выбором определился еще в мае 2017 года, аудитом НАБУ от правительства заниматься Михаил Буроменский.

5. Военные переформатирование и "бутафорские" выборы в ОРДЛО

Произошли изменения и в украинском войске. 30 апреля Петр Порошенко официально объявил о начале операции объединенных сил (ООС), которая пришла на замену Антитерористиний операции (АТО). Таким образом командование и управление военными операциями перешло от Службы безопасности Украины к специально образованному Объединенному оперативному штабу Министерства обороны Украины. Также прилегающую к военным действиям территорию поделили на три зоны: зеленую, передвижения которой беспрепятственное, желтую - для передвижения в которой необходимы соответствующие документы и красную - куда гражданских лиц не допускают.

В октябре министра обороны Степана Полторак уволили с военной службы, правда он продолжил возглавлять Минобороны, ведь именно увольнение состоялось в рамках норм ЗУ "О национальной безопасности Украины", который предусматривает, что должность министра обороны должно занимать гражданское лицо. Изменилось и поздравления украинских военнослужащих: 11 октября Петр Порошенко подписал закон, который вводит военное приветствие "Слава Украине! - Героям Слава!" Также в этом году Украина получила американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Зато в так называемых ЛНР и ДНР сменилось руководство. Бывшего руководителя бойвикив "ДНР" Александра Захарченко взорвали в донецком кафе "Сепар", а главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий сбежал в Россию еще в ноябре 2017 года, после внутренних разборок между террористами.

11 ноября в самопровозглашенных республиках прошли так называемые выборы глав и депутатов местных советов. В "ДНР" победил Денис Пушилин, а главой "ЛНР" стал Леонид Пасечник. Украина и большинство стран мира не признают результаты этих выборов и называют их "бутафорскими".