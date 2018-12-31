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Порошенко в Facebook написал итоги

Порошенко в Facebook написал итоги

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook подвел итоги года, передает УНН.

"Подходит к концу год 2018. Этот год был годом больших испытаний. Но одновременно и годом достижений и побед", - написал Порошенко.

Президент также поблагодарил "каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы".

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"Уверен, вместе мы победим", - добавил он.

Также Глава государства добавил видео, где собраны основные экономические и социальные показатели. На одном из слайдов указано, что 2018-й стал годом побед.

Источник: УНН
Теги: Украина, Facebook, Петр Порошенко
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