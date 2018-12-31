Новости: Политика
Понедельник, 31 декабря 2018, 13:15 • Тоня Туманова • 3765
Порошенко в Facebook написал итоги
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook подвел итоги года, передает УНН.
"Подходит к концу год 2018. Этот год был годом больших испытаний. Но одновременно и годом достижений и побед", - написал Порошенко.
Президент также поблагодарил "каждого украинца за то, что совместными усилиями мы меняем наше государство, утверждаем нашу независимость, защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-5 главных событий 2018 года
"Уверен, вместе мы победим", - добавил он.
Также Глава государства добавил видео, где собраны основные экономические и социальные показатели. На одном из слайдов указано, что 2018-й стал годом побед.
Источник: УНН