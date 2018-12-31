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ЦИК ликвидировала пять избирательных участков в России

ЦИК ликвидировала пять избирательных участков в России

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала 5 участков для голосования в Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

О ликвидации участков свидетельствует постановление №274, которое обнародовано на сайте ЦИК от 31 декабря.

В частности в нем указано, что ЦИК рассмотрела представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе.

"Ликвидировать избирательный участок № 900075, в связи с чем позицию относительно этого избирательного участка исключить; ликвидировать избирательный участок: № 900077, № 900078, № 900117, № 900118", - говорится в документе.

В постановлении говорится, ЦИК перенесла 5 избирательных участков по территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Напомним, в Украине стартовала президентская избирательная кампания.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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