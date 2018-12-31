Крым, выборы и Brexit: аналитик Atlantic counsil дал прогноз на 2019 год для Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Конфликт с РФ в следующем году переместится ближе к Крыму, а выход Великобритании из ЕС может негативно отразится на оценке Запада ситуации в Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Отвечая на вопрос о недавнем сообщении разведки Минобороны относительно готовящейся на Донбассе провокации с использованием химического оружия, Аслунд посчитал такое развитие событий маловероятным.

“В конечном счёте, все, что касается поведения России, спекулятивно, и я не совсем уверен, что стоит ожидать применения химического оружия. Это была бы такая эскалация, которая выходит за рамки конфликта. Но, в принципе, (от России — ред.) можно ожидать всего, на всё настраиваться”, — сказал эксперт.

Он считает, что ключевые вопросы в 2019 году будут касаться от оккупированного Крыма, пресной воды для Крыма и до стабильности “Керченского моста” и ситуации в Азовском море.

“Боюсь, что сейчас конфликт немного сместится ближе к Чёрному морю, Азовскому морю, Крыму. Там стоит ожидать эскалации и роста напряжения, потому что это очень престижный для России проект. Если там оправдаются, скажем, новости о том, что якобы там есть инженерные, геологические проблемы с Керченским мостом и РФ не сможет решить вопрос воды для Крыма, то это всё может привести к эскалации вокруг Крыма”, — сказал Аслунд.

Комментируя предстоящие президентские и парламентские выборы, он, в отличии от большинства украинских аналитиков, высказал неуверенность в том, зависит ли эскалация конфликта с РФ от смены власти в Украине.

“Сначала встанет вопрос, будет ли Россия заинтересована в решении либо каком-либо прогрессе на Донбассе. На самом деле, речь даже не об этом (прогрессе — ред.), а о смягчении санкций. Оно будет приоритетом для России в следующем году. Изменение власти в Украине действительно может быть удобным поводом для Путина, чтоб прийти к какому-то прогрессу: обмену военнопленными или остановке военных действий. Думаю, вопрос скорее в этом, а не во власти в Украине. Думаю, если не появится такая заинтересованность РФ в смягчении противостояния, хотя бы в отношении Донбасса или воплощения Минских соглашений, тогда смена власти в Украине не будет иметь значения”, — сказал аналитик.

Он отметил, что прогресс в отношениях с РФ реален и при ныне действующей власти.

“Достичь прогресса можно и при условии того, что Порошенко останется президентом. Я думаю, это играет некую роль — будет ли изменение власти в Украине в апреле, и потом, возможно, изменение правительства после октябрьских выборов в парламент, но это скорее повод для нового построения отношений России с Украиной, а не его причина”, — отметил Аслунд.

Он убеждён, что причиной изменения отношений может стать и то, что политические приоритеты России изменятся, ввиду того, что происходит изменение в общественном мнении россиян. Последние пол года там действительно наблюдались значительные сдвиги, отметил эксперт, и, возможно, будет некая кардинальная переоценка внешнеполитического курса РФ.

В отношениях Украиной с международными партнёрами в следующем году аналитик Atlantic counsil изменений не предрёк.

“В принципе, ситуация (с международными партнёрами Украины — ред.), я думаю, останется такой, какой и была”, — отметил он.

В то же время, по его словам, ситуация в двусторонних отношениях со США может немного улучшиться.

“В Палате представителей США — демократическое большинство, которое будет, наверное, ещё более критично настроено относительно России, чем ранее Республиканское большинство. Там будет некое ужесточение”, — сказал Аслунд.

Так же он напомнил, что на повестке дня мировой общественности в 2019 году стоит Brexit Великобритании.

“Вопрос открыт, а будет ли вообще Brexit, или будет второй референдум. Конечно, Великобритания — про-украинская страна. В любом случае, будет некое изменение конфигурации, но она останется про-украинской страной. В то же время, встанет вопрос, какие последствия будет иметь Brexit для политики Запада. Великобритания будет даже более активная вне ЕС, может это будет положительно для Украины, но потеря английского голоса в Евросоюзе будет наверное потерей для Украины”, — добавил он.

Напомним, по словам американских аналитиков, Москва может атаковать Украину во время Рождественских праздников.