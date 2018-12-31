Хотелось бы верить, что мы стали менее советскими - Климкин

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что в новогодних телеэфирах меньше фильмов советского производства и призвал в Новый год поднять бокал за военных ВСУ. Об этом министр заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Как и год назад готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая - советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая - их все же меньше. Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими", - заявил в своем микроблоге Климкин.

Также он добавил, что украинцы стали более сильными и свободными.

"За этот год мы точно стали свободнее и сильнее. Возможно, еще не такими, как хотелось бы, но точно лучше. За это мы заплатили очень большую цену. Провожая год, вспомните тех, кто погиб за свободу, поднимите бокал за тех, кто был ранен, защищая нас. Они это заслужили больше всех!", - добавил в своем Twitter министр.

Напомним, Климкин заявил, что в российском Кремле не имеют милосердия и мужества по незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

Как и год назад готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая - советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая - их все же меньше. Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 декабря 2018