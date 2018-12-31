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Гройсман поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством

Гройсман поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал новогоднее обращение к народу Украины, поздравив с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В обращении он пожелал соотечественникам согласия, мира и благополучия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приветствие Премьер-министра в Facebook.

“Новогодние праздники — особые для каждого из нас. Мы верим в то, что именно в этот период наши мечты сбываются. У каждого из нас есть личные желания, но есть то, чего хотим все вместе. Мы мечтаем о благосостоянии и мире. Чтобы миллионы украинцев вернулись в свои дома на Донбассе”, — говорится в сообщении.

В частности Гройсман вспомнил о ты, кто сейчас защищает Украину на Востоке.

“Чтобы наши воины были снова дома. Чтобы в каждой семье было согласие”, — подчеркнул премьер-министр.

Он также пожелал, чтобы Новый год принес в дом каждого украинском тепло, добро и радость.

Напомним, Гройсман заявил, что кредиты МВФ и Всемирного банка будут способствовать уверенному прохождению 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Владимир Гройсман
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