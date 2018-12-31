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Президент во время Новогоднего поздравления вспомнил захваченных на Азове

Президент во время Новогоднего поздравления вспомнил захваченных на Азове

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Пусть благодарность граждан Украины и тепло их сердец в Новогоднюю ночь почувствуют моряки, находящиеся в русском плену. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время приветствия украинцев с Новым Годом, передает корреспондент УНН.

“Боже, нам единство подай. Хотелось, чтобы именно эти слова были девизом для следующего года для власти, для общества, и для каждого гражданина”, — призвал он.

По словам Порошенко, 2019 — это век акта соединения, век соборности Украины.

“И мы ничего не хотим больше, чем мира, и никто не хочет мира больше, чем мы. Позвольте от вашего имени прежде всего поздравить украинских воинов. Это они гарантируют тишину и покой в эту новогоднюю ночь. И пусть благодарность наша и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в русском плену, и раненый среди них, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Аритеменко, и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях. Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса: мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно соединится за столом, за которым Новый Год встречают по киевскому времени”, — подчеркнул Президент.

Напомним, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил народ Украины с Новым годом и Рождеством.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал новогоднее обращение к народу Украины, поздравив с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Источник: УНН
Теги: Украина, Новый год, Петр Порошенко
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