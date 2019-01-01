Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 01 января 2019 05:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение года НБУ изъял из обращения банкноты на сумму более 40 млрд грн
В течение года НБУ изъял из обращения банкноты на сумму более 40 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4095
Версия для печати

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявил о своей отставке

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявил о своей отставке

КИЕВ. 1 января. УНН. Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста. Об этом она написала в понедельник в Twitter, передает УНН.

"Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Меттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают", - заявила Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джеймс Маттис в последний раз обратился к военным в качестве главы Пентагона

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что уходит в отставку. После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого - в компании Boeing.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, отставка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.