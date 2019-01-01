Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявил о своей отставке

КИЕВ. 1 января. УНН. Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста. Об этом она написала в понедельник в Twitter, передает УНН.

"Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Меттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают", - заявила Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января станет ее заместитель Чарли Саммерс.

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Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что уходит в отставку. После этого, президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы заместителем министра, а до этого - в компании Boeing.