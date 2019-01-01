Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом в любое время

КИЕВ. 1 января. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал одним из главных приоритетов во внешней политике страны в 2019 году свою новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на традиционное новогоднее обращение лидера КНДР к нации, которое во вторник утром транслировало Центральное телевидение Кореи.

Ким Чен Ын в ходе своего 30-минутного выступления заявил, что “готов встретиться с Трампом в любое время”, чтобы продолжить корейско-американский диалог.

Также лидер КНДР призвал прекратить совместные учения США и Южной Кореи с целью сделать Корейской полуостров зоной мира.

“Мы привержены тому, чтобы превратить Корейский полуостров в зону мира”, — сказал он.

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Ранее госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS сообщил о том, что США рассчитывают на проведение второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в самом начале 2019 года.

Как сообщал УНН, американский суд приказал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье, 30 декабря, направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором призвал его к продолжению активных двусторонних мирных переговоров в следующем, 2019 году, ради “мира и процветания” и ядерного разоружения корейского полуострова.