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Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии в четырех месяцев

Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии в четырех месяцев

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times, которая имеет информацию от источника в администрации Белого дома.

По данным издания, во время необъявленного визита в Ирак на прошлой неделе Трамп в конфиденциальном порядке поговорил с командующим операцией Inherent Resolve ("Несокрушимая решительность") против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и Сирии генерал-лейтенантом Полом Лакамерой.

Президент США заверил его, что у американских военных будет не менее четырех месяцев, чтобы в установленном порядке и с соблюдением всех надлежащих мер безопасности покинуть Сирию.

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Напомним, Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп планирует осуществлять вывод американских войск из Сирии таким образом, чтобы гарантировать разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и обеспечить безопасность курдов.

Как информировал УНН, Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными "позаботиться о Исламское государство" без США.

Источник: УНН
Теги: США, военные, Ирак, Сирия, Дональд Трамп
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