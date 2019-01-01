День рождения Бандеры встретят факельным шествием

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в Киеве состоится традиционное факельное шествие по случаю дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры, передает УНН со ссылкой на информацию организаторов акции.

В Киеве традиционно активисты будут собираться у памятника Тараса Шевченко на 18 часов. После чего зажгут факелы и двинутся к центру столицы, где состоятся выступления в честь проводника.

Ориентировочно акция продлится до 21:00 сегодняшнего дня.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, реагируя на утверждение Верховной Радой одной из памятных дат на 2019 год на 1 января 110-летия со дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры, пошутил, что 1 января в Украине выходной довольно давно, а государственный праздник день Бандеры, "к счастью или к сожалению", в Украине отсутствует.

18 декабря Верховная Рада Украины утвердила постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году". В приложении к законопроекту присутствует полный список дат и юбилеев, которые Украина будет отмечать в 2019 году, среди них 1 января - 110 лет со дня рождения Степана Бандеры.