Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс через две недели

КИЕВ. 1 января. УНН. Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак за две недели приедет в Украину и планирует посетить Донбасс. Об этом на микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Поздравление Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала председательства в ОБСЕ. Желаю Словакии быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - рассказал министр.

Напомним, обязанности государства - председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января перешли от Италии к Словакии, которая будет их выполнять в течение 2019 года. Главой ОБСЕ правительство Словакии определило главу их МИДа Мирослава Лайчака.