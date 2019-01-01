Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 01 января 2019 17:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые управляющие вертолетной площадкой Януковича назвали ожидаемый доход
Новые управляющие вертолетной площадкой Януковича назвали ожидаемый доход
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4410
Версия для печати

Новый глава ОБСЕ назвал ключевым вопросом безопасности кризис вокруг Украины

Новый глава ОБСЕ назвал ключевым вопросом безопасности кризис вокруг Украины

Мирослав Лайчак

КИЕВ. 1 января. УНН. Новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал "кризис в Украине и вокруг нее" одним из важнейших вопросов безопасности для организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Кризис, который продолжается в Украине и вокруг нее, является одним из наиболее важных вопросов для нашей общей безопасности", - заявил Лайчак в пресс-релизе ОБСЕ относительно председательства в организации Словакии.

Глава словацкой дипломатии подчеркнул, что его страна будет пытаться в отношении Украины "уменьшить напряженность, укреплять доверие и способствовать диалогу".

"Мы будем поддерживать полную имплементацию существующих обязательств, в том числе для безусловного уважения прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является чрезвычайно важным", - добавил он.

Ранее УНН сообщал, что новый глава ОБСЕ за две недели приедет в Украину и планирует посетить Донбасс.

Напомним, обязанности государства - председателя ОБСЕ с 1 января переходят от Италии к Словакии, которая будет их выполнять в течение 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, Словакия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.