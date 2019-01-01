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Львов отметил 110-летие со дня рождения Бандеры

Львов отметил 110-летие со дня рождения Бандеры

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КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня во Львове отмечают 110-ю годовщину со дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сегодня, 1 января, во Львове почтили память главы Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры по случаю 110-й годовщины со дня его рождения", - сообщили в мэрии.

Торжественные мероприятия, как отмечается, начались у памятника Степану Бандере, на площади Кропивницкого.

Напомним, 1 января в Киеве состоится традиционное факельное шествие по случаю дня рождения лидера и главы Провода ОУН (б) Степана Бандеры.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, юбилей, Степан Бандера
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