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Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами

Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами

КИЕВ. 1 января. УНН. Пророссийские кандидаты накануне выборов Президента начали консолидироваться в единую пятую колонну. Об этом говорится в авторской колонке Президента Украины Петра Порошенко для НВ, передает УНН.

"Сложную головоломку приходится решать в условиях выборов. Мы живем в такое время, когда выборы повсеместно становятся испытанием для демократии. Нам же сложнее, чем другим: идет война. Очевидна угроза реванша пророссийских сил, как откровенных, так и латентных. Уже можно наблюдать попытки пророссийских кандидатов консолидироваться в единую пятую колонну", - заявил Президент.

По мнению Главы государства, еще одной угрозой является "нашествие сладкоголосых популистов разных политических окрасок".

"Недавно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом значит служить людям. Нет, быть популистом означает обманывать людей. Быть популистом - это спекулировать на проблемах ради того, чтобы прийти к власти любой ценой", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине.

Источник: УНН
Теги: выборы
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