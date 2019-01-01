Экс-посол США предусматривает предоставление Украине нового оружия через 2-3 месяца

КИЕВ. 1 января. УНН. Через 2-3 месяца можно ожидать, что США предоставят оружие Киеву и объявят новые санкции против России. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council в Вашингтоне Джон Хербст в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставляют оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот намного сильнее ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - отметил Хербст.

По его убеждению, сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования.

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"Нет вопросов - противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты" , - добавил американский дипломат, отвечая на вопрос, идет ли речь и о летальном вооружении для использования на море.

Что касается санкций, по мнению Хербста, лучшим ответом "могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты или порты ЕС".

Напомним, США выделят ВМС Украины 10 млн долларов.