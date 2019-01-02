CNN назвал оккупированный Крым российским

КИЕВ. 2 января. УНН. Американский телеканал CNN в своем новогоднем материале опубликовал фото, где оккупированный Крым значится, как часть России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Twitter.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN сделают лучшую проверку фактов и выбор контента. Симферополь - это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не идите по российской методичке", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, неизвестно издание, которое публикуется на украинском языке, обнародовало карту Украины где незаконно аннексированный Крым является территорией России.



Как сообщал УНН, британская газета The Times извинилась за то, что отнесла территорию оккупированного Крыма в состав Российской Федерации.