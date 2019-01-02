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Литву признали самым дружественным к Украине государством

Литву признали самым дружественным к Украине государством

КИЕВ. 2 января. УНН. Литву признали самым дружественным к Украине государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Совета внешней политики "Украинский призма".

Литва оказалась на первом месте среди наиболее дружественных Украине государств (90%). В пятерку также вошли Канада (87%), США (57%), Эстония (52%) и Великобритания (50%). Опрос был проведен 120 экспертами "Украинская призмы" в период с 1 по 14 декабря.

На это сообщение отреагировал в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Очень рад видеть эти впечатляющие цифры", - написал он.

По его словам, это сильная основа для дальнейшего развития стратегического партнерства между Литвой и Украиной во всех сферах.

Кроме того, в конце сообщения министр иностранных дел Литвы добавил украинском языке: "Вместе к победе!".

Напомним, что в Чехии планируется создание электронного каталога мест украинской памяти.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва
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