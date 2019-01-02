РФ предоставили информацию о состоянии здоровья Дудки

КИЕВ. 2 января. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, которого удерживают в СИЗО Симферополя. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Наконец ко мне пришел ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В ответ на мой сентябрьский запрос она отметила, что состояние здоровья Владимира Дудки удовлетворительное. Владимир, в связи с хроническими заболеваниями, находится под диспансерным наблюдением, его консультируют врачи, проводятся клинико-лабораторные исследования, а также выдаются необходимые лекарства", - отметила Денисова.



По ее словам, эту информацию подтверждает советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов. Однако никаких официальных документов, подтверждающих это, предоставлено не было.



Людмила Денисова отметила, запрос по проверке состояния здоровья украинца она направила еще в сентябре 2018 года. Кроме того, 26 декабря она в очередной раз обращалась к Татьяне Москальковой в связи со значительным ухудшением состояния здоровья Владимира, ведь ему грозит инсульт.



Как сообщал УНН, сообщал, Владимир Дудка был задержан в оккупированном Российской Федерацией Крыму по обвинению в подготовке "диверсий" на территории полуострова.