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РФ предоставили информацию о состоянии здоровья Дудки

РФ предоставили информацию о состоянии здоровья Дудки

Владимир Дудка

КИЕВ. 2 января. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, которого удерживают в СИЗО Симферополя. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Наконец ко мне пришел ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В ответ на мой сентябрьский запрос она отметила, что состояние здоровья Владимира Дудки удовлетворительное. Владимир, в связи с хроническими заболеваниями, находится под диспансерным наблюдением, его консультируют врачи, проводятся клинико-лабораторные исследования, а также выдаются необходимые лекарства", - отметила Денисова.

По ее словам, эту информацию подтверждает советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов. Однако никаких официальных документов, подтверждающих это, предоставлено не было.

Людмила Денисова отметила, запрос по проверке состояния здоровья украинца она направила еще в сентябре 2018 года. Кроме того, 26 декабря она в очередной раз обращалась к Татьяне Москальковой в связи со значительным ухудшением состояния здоровья Владимира, ведь ему грозит инсульт.

Как сообщал УНН, сообщал, Владимир Дудка был задержан в оккупированном Российской Федерацией Крыму по обвинению в подготовке "диверсий" на территории полуострова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, здоровье, политзаключенные
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