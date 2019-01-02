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Москалькова рассказала о состоянии здоровья Клыха

Москалькова рассказала о состоянии здоровья Клыха

Станислав Клых

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Еще один ответ о состоянии здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха получила украинский Омбудсмен Людмила Денисова от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Михаил Федотов в ноябре со ссылкой на руководство колонии ответил мне, что Станислав находится в удовлетворительном состоянии, за ним ведется наблюдение врачей. Уже в декабре Станислав Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья - возможную гангрену и подозрению на рак. И я снова срочно обратилась к Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову. Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы", - говорится в сообщении.

При этом, по информации Москальковой, никаких других дополнительных обследований ему не будут проводить, потому что он не нуждается в них.

Как сообщал УНН, Клих пять дней провел в больнице, а Кольченко засадили в ШИЗО.

Напомним, украинский политзаключенный Станислав Клых уже пять лет не виделся со своей семьей и родителями.

Как сообщал УНН ранее, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы.
Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, здоровье, политзаключенные, Станислав Клых
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