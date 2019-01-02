Порошенко назвал три следующие приоритета в развитии торговли с ЕС

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что три года назад заработала зона свободной торговли Украина – Евросоюз, и назвал три приоритета в развитии торговли с ЕС. Об этом Порошенко написал в Facebook, передает УНН.

"Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС – это усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер", – говорится в сообщении.

По словам Президента, за время действия ЗСТ объем торговли Украины с ЕС вырос на 40%.

"Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС", – подчеркнул он.

Порошенко добавил, что ЗСТ с ЕС стала толчком для проведения и завершения переговоров о ЗСТ с Канадой, Израилем, Турцией.

Кроме того, по словам главы государства, с 1 января началось применение Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

"С 1 января этого года ЗСТ с ЕС получает новый мощный импульс через начало применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – сказал Порошенко.

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Напомним, Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ в первые месяцы 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение о свободной торговле с Украиной будет подписано до конца 2018.

3 апреля Порошенко подписал закон о ратификации соглашения ЗСТ между Украиной и Канадой.

Как сообщал УНН, в Украине подорожала водка, хлеб и колбасы.