Следующее вторжение России в Украину может зависить от Трампа - Washington Post

КИЇВ. 2 января. УНН. Прошло уже более пяти недель с тех пор, как Россия атаковала и захватила корабли ВМС Украины, которые проходили через международные воды возле оккупированного Крымского полуострова. Вместо того чтобы ждать следующего шага россиян, администрация Трампа должна работать с союзниками, дабы сдерживать дальнейшую агрессию, передаёт УНН, ссылаясь на статью редакции The Washington Post.

СМИ отмечает, что за последнее время российские силы нарастили своё присутствие у границы Крыма с восточной Украиной, что вызвало предостережения со стороны украинского правительства и независимых наблюдателей о том, что режим президента РФ Владимира Путина может планировать новую атаку на страну.

“Вместо того чтобы ждать следующего шага россиян, администрация Трампа должна работать с союзниками, дабы сдерживать дальнейшую агрессию”, — пишет издание.

После атаки 25 ноября на Азове, корабли РФ удерживали “мертвую хватку” в Керченском проливе, соединяющем Черное с Азовским морем, и строго ограничивали движение судов, идущих в украинские порты.

Как сообщает редакция, подобная деятельность грубо нарушает международное право и договор между Россией и Украиной об использовании Керченского пролива и Азовского моря. Но кроме отмены президентом Трампом запланированной встречи с Путиным вскоре после инцидента, Москва не ощутила значительных последствий, отмечают журналисты.

Теперь же украинцы и независимые наблюдатели предупреждают, что Путин может планировать наступление с суши. Базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны 23 декабря сообщил, что российские военные конвои продвигались к границе между Крымом и территорией, контролируемой Украиной, и что на аэродромы Крыма были переброшены российские истребители. Хотя цель военных движений неясна, в институте от метили, что “данные свидетельствуют о том, что Путин готовится к атаке”.

У российского лидера есть мотив для эскалации военных действий против Украины, пишет издание — Путин стремится подорвать имидж президента Украины Петра Порошенко на фоне предвыборной гонки в стране. Он был взбешен недавним шагом Украинской православной церкви по установлению независимости от русской церкви, подчеркнули журналисты.

К тому же, Путин может полагать, что Трамп, который в последнее время громко отрицает роль США в качестве “мирового жандарма”, не настроен защищать отдаленную часть Украины от российских танков.

Вполне возможно, что Путин сможет достичь своих целей, просто подняв уровень напряженности и продемонстрировав, что он может безнаказанно “душить украинские порты”.

“Но каковы бы ни были его намерения, Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны действовать, чтобы наказать Путина за действия его береговой охраны в Керченском проливе и предотвратить эскалацию. Можно предпринять ряд шагов: от отправки военных кораблей в Черное море с остановкой в украинском порту Одесса, до размещения наблюдателей НАТО или Европейского союза на востоке Украины”, — отмечают авторы статьи.

Они напомнили, что до сих пор не было санкций против России, конкретно связанных с ее захватом моряков у Керченского пролива, хотя они должны быть.

“Трамп по-прежнему стремится к дружеским отношениям с Путиным. Это будет невозможно, если российский правитель инициирует больше агрессии против Украины или других соседей. Следовательно, в интересах Трампа дать понять Москве, что любые дальнейшие атаки вызовут сильный ответ со стороны Соединенных Штатов”, — призывают в Post.

Как сообщал УНН, ранее информационное агентство Reuters опубликовало колонку авторства Питера Эппса, где автор рассматривает наибольшие риски мировой безопасности и указал среди крупнейших мировых угроз — нападение РФ на Украину.