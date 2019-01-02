Украинцам советуют избегать посещения некоторых прибрежных зон Таиланда

КИЕВ. 2 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации гражданам в связи с осложнением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд, передает УНН со ссылкой на сообщение консульской службы МИД Украины.

В МИД отметили, что в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд - провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет, с 2 до 5 января ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоев с электро- и водоснабжением.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без необходимости; отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации", - говорится в сообщении консульской службы.

Как сообщал УНН, в результате цунами, которое произошло в Индонезии в конце декабря, погибли по меньшей мере 429 человек.