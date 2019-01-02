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"Власть" оккупированного Крыма увидела хороший знак в обозначении Симферополя "как города РФ"

"Власть" оккупированного Крыма увидела хороший знак в обозначении Симферополя "как города РФ"

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КИЕВ. 2 января. УНН. Обозначение Симферополя на сайте телеканала CNN в качестве “российского города” — “свидетельствует о положительном сдвиге в отношении к современным реалиям, хотя самому эпизоду и не следует придавать большого значения”. Такое мнение высказал в среду в беседе с агентством ТАСС так называемый “заместитель председателя совета министров” — “постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ” Георгий Мурадов, передает УНН.

“Я бы не придавал большого значения таким моментам, но это, конечно, положительный симптом в том плане, что люди привыкают к тому, что Крым — это Россия, — сказал он. — Даже наши откровенные противники и враги — телеканалы, которые ведут информационную войну против России, — к этой мысли тоже привыкают и правильно делают. Крым — это Россия, и никаких здесь сомнений быть не может, так или иначе своих зрителей они вынуждены приучать к действительности, что Крым — это неотъемлемая часть России”.

Напоминаем, 1 января телеканал CNN разместил снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко с изображением празднования Нового года. “Фейерверк в центре Симферополя, Россия”, — говорилось в подписи под кадром.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, СМИ
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