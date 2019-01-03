Чалый: Украина ожидает помощи от США в увеличении оборонных возможностей

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина ждет от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи по увеличению оборонных возможностей государства. Об этом сообщил в интервью украинской редакции “Голоса Америки” посол Украины в США Валерий Чалый, передает УНН.

“Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности”, — заявил он, комментируя ожидания Украины от НАТО и США помощи по увеличению оборонных возможностей.

Напоминаем, через 2-3 месяца мы увидим, что Америка предоставляет оружие Киеву и объявит новые санкции против России. Об этом в интервью Украинской службе “Радио Свобода” рассказал — американский дипломат, директор Евразийского центра “Атлантического совета” (Atlantic Council) в Вашингтоне Джон Хербст. Он возглавлял посольство США в Украине во времена Оранжевой революции (в 2003-2006 годах).