Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 03 января 2019 08:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны уточняют информацию о задержании украинского военного в "ДНР"
В Минобороны уточняют информацию о задержании украинского военного в "ДНР"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14355
Версия для печати

Телеканал CNN исправил обозначения Симферополя как "российского города"

Телеканал CNN исправил обозначения Симферополя как "российского города"

КИЕВ. 3 января. УНН. Американский телеканалал CNN исправил ложное обозначение г.Симферополь на территории оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах.

“После оперативного обращение Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации”, — сообщили в дипломатической миссии.

“Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию”, — говорилось в сообщении посольства.

После исправления ошибки, в свою очередь, Посольство Украины в США поблагодарило команду американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие, которое помешала очередным попыткам распространения дезинформации российскими официальными структурами.

Напоминаем, “власть” оккупированного Крыма увидела хороший знак в обозначении Симферополя “как города РФ”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, оккупация, СМИ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.