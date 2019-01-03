Телеканал CNN исправил обозначения Симферополя как "российского города"

КИЕВ. 3 января. УНН. Американский телеканалал CNN исправил ложное обозначение г.Симферополь на территории оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах.

“После оперативного обращение Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российской Федерации”, — сообщили в дипломатической миссии.

“Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российскому сценарию”, — говорилось в сообщении посольства.

После исправления ошибки, в свою очередь, Посольство Украины в США поблагодарило команду американского канала за своевременную реакцию и взаимодействие, которое помешала очередным попыткам распространения дезинформации российскими официальными структурами.

Напоминаем, “власть” оккупированного Крыма увидела хороший знак в обозначении Симферополя “как города РФ”.